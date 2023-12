COLPO DI LUNA | LO SHOW DI RAI1 CON VIRGINIA RAFFAELE TRA CANZONI | PARODIE E OSPITI

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “di” è il nuovodicon. Le registrazioni sono in corso negli studi di Cinecittà a Roma mentre la messa in onda è attesa da gennaio al venerdì sera sull’ammiraglia della Tv di Stato.arriva suaffiancata da compagni di viaggio talentuosi e daamati da lei e dai telespettatori per raccontare il suo mondo fatto di comicità, numeri poetici, balli onirici,graffianti e tante. Accanto atroveremo tanticome Gigi D’Alessio, Carlo Conti, Noemi, Fabio De Luigi, Gianni Morandi e Gigi Marzullo. E già si attende la reunion con Claudio ...