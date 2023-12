Col Superbonus l’Italia risparmia. Altro che spesa insostenibile

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ilè stato un “regalo fatto dallo Stato ai truffatori”. Un completo disastro, a suo giudizio. Eppure, ancora una volta, a smentirla ci pensano i dati. Nel caso specifico quelli dell’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, quindi un ente pubblico. Tra, Ecobonus, Bonus casa e altre misure per l’efficientamento energeticonel 2022 hato ben 3 miliardi di euro. Soldi in meno spesi per petrolio e gas proprio grazie a diverse misure, a partire appunto dai bonus edilizi. I dati dell’Enea si basano su due diversi rapporti grazie ai quali si evidenzia che il risparmio totale dettato dagli interventi di efficienza energetica in Italia nel 2022 è stato pari a ben 3 miliardi di ...