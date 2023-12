Coco Rido | ma a molte donne il gioco non fa ridere per niente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023)è undi carte da tavolo, simile a “cards against humanity” ma ha alcune differenze per le qualilo stanno criticando: vediamo meglio quali sono le motivazioni. Esistono molti giochi giochi simili a “Cards Against Humanity” (che conosciamo più o meno tutti). Questi giochi rientrano generalmente nella categoria dei giochi da festa (party game), nella sottocategoria dei giochi da tavolo. Tutti questi giochi sono progettati per essere divertenti, partecipativi e spesso, come nel caso che andremo ad analizzare, anche provocatori. La caratteristica che voglio esplorare in questo caso è l’umorismo, legato alla creatività e alla capacità di adattarsi alle risposte degli altri giocatori.: i suoi “antenati” Immagina un mazzo di ...