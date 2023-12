Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

Serie B, 17a giornata: lo Spezia vince contro il Bari

IL PROGRAMMA Venerdì 15 dicembre 2023 Spezia - Bari: FINALE 1 - 0: 39 s.t. Verde (S). Al ... ore 16.15 Domenica 17 dicembre 2023 Lecco - Ternana: ore 16.15 LA34 Parma 33 Venezia ...

Serie A, Genoa-Juventus 1-1: Gudmundsson frena la corsa di Allegri

La Juventus non è andata oltre l'1-1 in casa del Genoa nell'anticipo che ha aperto la 16a giornata di Serie A. I bianconeri, che non sono riusciti a prendersi la vetta del campionato, sono andati in v ...

Genoa Juventus risultato 1-1: gol di Chiesa su rigore e Gudmundsson

Secondo pareggio nelle ultime quattro partite per i bianconeri. Adesso l’Inter può allungare ...