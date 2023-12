Classifica Coppa del Mondo biathlon maschile 2023-2024 | Tarjei Boe resta leader | Tommaso Giacomel 13°

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023)GENERALEDEL1 BOENOR 317 2 BOE Johannes Thingnes NOR 304 3 SAMUELSSON Sebastian SWE 281 4 NAWRATH Philipp GER 263 5 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 246 6 DOLL Benedikt GER 242 7 LAEGREID Sturla Holm NOR 241 8 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 215 9 STROEMSHEIM Endre NOR 215 10 STRELOW Justus GER 19113U25 ITA 174 20 BIONAZ Didier U25 ITA 12221 HOFER Lukas ITA 10353 BRAUNHOFER Patrick ITA 1355 ZENI Elia U25 ITA 12SPRINTDEL1 BOENOR 192 2 NAWRATH Philipp GER 157 3 DOLL Benedikt GER 157 4 LAEGREID Sturla Holm NOR 146 5 BOE Johannes Thingnes NOR 128 6 PONSILUOMA ...