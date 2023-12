Classici | avvolgenti | caldi e di qualità | puntano su decorazioni d’impatto senza rinunciare all’eleganza

Leggi su amica

(Di venerdì 15 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO I maglioni natalizi più chic dell’inverno Il 15 dicembre in America, e non solo, si festeggia il National Ugly Christmas Sweater Day, ovvero la giornata dedicata a tutti quei maglioni natalizi così brutti e kitsch che finiscono per diventare adorabili e davvero divertenti. In occasione di questa ricorrenza si dovrebbe andare in giro per tutto il giorno indossando questo tipo di pull, puntando su modelli spesso improbabili e di bassa. Se invece questa filosofia non fa per voi, niente paura. Avete tutta la libertà di non tenere conto di questa festa e di andare anzi in direzione totalmente opposta. Come? Scegliendo un maglione natalizio agli antipodi. Perché infatti non investire in un capo bello e di altache mantenga allo ...