(Di venerdì 15 dicembre 2023) ROMA - Ieri sera si è chiusa la fase a gironi dicon le gare della 6ª e ultima giornata. E in una di queste, nel gruppo D vinto dall' Atalanta , è accaduto un episodio davvero curioso. ...

Clamoroso in Europa League: arbitro abbattuto, poi corre scalzo!

ROMA - Ieri sera si è chiusa la fase a gironi diLeague con le gare della 6ª e ultima giornata. E in una di queste, nel gruppo D vinto dall' Atalanta , è accaduto un episodio davvero curioso. Per la precisione in Sporting Lisbona - Sturm Graz,...

Clamoroso in Europa League: arbitro abbattuto, poi corre scalzo! Corriere dello Sport

Clamoroso, annullato il 3-3 del Rennes per una regola che nessuno ricordava Corriere dello Sport

L’Atalanta travolge il Rakow in Europa League: Muriel, Bonfanti e De Ketelaere sigillano il 1° posto

Una doppietta di Muriel e i gol del baby Bonfanti e di De Ketelaere regalano una netta vittoria per 4-0 all’Atalanta in casa del Rakow: la Dea ...

Europa League, fase a gironi: tutti i verdetti

Nell’ultima serata della fase a gironi di Europa League sono arrivati tutti i verdetti che mancavano all’appello. Clamorosa l’eliminazione del Betis. La fase a gironi dell’Europa League 2023/24 va in ...