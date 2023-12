Città e regioni più care | Benevento 4° | Napoli 7° e Campania 5°

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTra leitaliane piùa novembreè quarta,settima. Quinta latra le. L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali sull’inflazione del mese scorso. In base a questi, l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica di tutte lee dellepiùd’Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, dellecapoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti. In testa alla graduatoria Bolzano, dove l’inflazione tendenziale (+1,6%) si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 425 euro per una famiglia media. Segue Alessandria, +1,9% su novembre 2022, la seconda inflazione ...