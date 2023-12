Città della Scienza | al Planetario arriva un weekend spaziale!

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Un nuovoda non perdere ain occasioneGiornata Nazionale dello Spazio promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana. Unspaziale ain occasioneGiornata Nazionale dello Spazio promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con il DAC – Distretto AerospazialeCampania nell’ambito delle attività del programma ESERO Italia.

Placebo, è uscito l'album Live: cosa contiene il cofanetto

... This Is What You Wanted è stato registrato dal vivo adel Messico; Live From The White Room , registrato presso lo Studio 1 Twickenham Studios, ospita sette brani del nuovo albumband ...

Napoli, Città della Scienza celebra la Giornata Nazionale dello Spazio ilmattino.it