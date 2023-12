Cina | Shanghai | mostre d’arte accendono passione per capolavori sino-italiani

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Pechino, 15 dic – (Xinhua) – Dipinti storici di famosi maestrie cinesi, come Leonardo da Vinci e Tang Yin, sono esposti in una mostra alloMuseum, che illustra gli scambi culturali tra Oriente e Occidente. “La Scapigliata” di da Vinci e’ l’opera piu’ affasnte della mostra. Puo’ uscire dall’Italia solo una volta ogni cinque anni. Un’opera che emerge tra i dipinti cinesi e’ la “Dama con ventaglio nella brezza autunnale” di Tang Yin, un illustre maestro della dinastia Ming (1368-1644) che e’ ampiamente noto come Tang Bohu, un nome familiare in. Con un’altra mostra a tema “Caravaggio. Meraviglie del Barocco italiano”, in corso dall’inizio del mese,ha offerto agli appassionatil’occasione imperdibile di esplorare il tesoro italiano. ...