Cina | lancia nuovo satellite per telerilevamento

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Wenchang, 15 dic – (Xinhua) – Oggi lahato con successo unper ilnell’orbita prevista dal Sito di lancio di veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia insulare meridionale di Hainan. Il razzo vettore, in codice Long March-5 Y6, e’ decollato alle 21:41 (ora di Pechino), trasportando lo Yaogan-41, unottico diin orbita alta. Ilsara’ utilizzato per il rilevamento del territorio, la stima della resa dei raccolti, la gestione ambientale, l’allerta e la previsione meteorologiche e la prevenzione e la riduzione complessive dei disastri. Si e’ trattato della 502ma missione dei razzi vettori della serie Long March. (Xin) Agenzia Xinhua

