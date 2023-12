Cina | Jiangxi | apre al pubblico tomba principale di antico marchese

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nanchang, 15 dic – (Xinhua) – Ladeldi Haihun, i cui scavi sono stati una delle attivita’ archeologiche piu’ significative del Paese negli ultimi anni, e’ stata aperta aloggi nella provincia orientale cinese del. Ladella dinastia Han occidentale (202 a.C.-25 d.C.), situata nel capoluogo provinciale Nanchang, e’ una delle poche tombe imperiali a non essere stata saccheggiata. Lae’ profonda circa 8 metri, lunga 17 e larga 16, ed e’ collegata da un lungo sentiero. Per proteggere il sito, i visitatori lo osserveranno dall’alto attraverso un passaggio di recente costruzione. Secondo la pratica funeraria dell’epoca, che prevedeva che i morti fossero trattati come se fossero ...