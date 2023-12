Cina | investimenti in immobilizzazioni +2 | 9% a gen-nov

Ue: ricerca e sviluppo, crescono gli investimenti delle aziende private. Record nei settori auto e sanità

... mentre l'Ue e lasono al secondo e terso posto (rispettivamente il 17,5% e il 17,8%). Glidi questi 2.500 investitori mondiali hanno raggiunto quasi 1.250 miliardi di euro, ossia ...

Ministero del Commercio: gli investimenti esteri in Cina rimangono ancora ai massimi storici Radio Cina Internazionale

La Cina espande i progetti pilota per l'apertura ad alto livello del commercio e degli investimenti transfrontalieri Radio Cina Internazionale

Superbonus, investimenti ammessi a detrazione 96,7 miliardi

A novembre gli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus hanno ... condannato a 8 mesi l'operaio che cercò di aiutarlo In Ucraina la Cina non deve fare affari E’ morto il giornalista Alberto ...

Giappone: nel 2023 previsto record di spesa in conto capitale di 213 miliardi di dollari

Gli investimenti in capitale delle grandi aziende giapponesi dovrebbe segnare un nuovo record entro la fine dell'anno fiscale 2023, che ...