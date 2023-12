TASTE, il salone del food & beverage alla Fortezza da Basso di Firenze dal 3 al 5 febbraio 2024

... da mercati come Stati Uniti, Canada, Arabia Saudita, Corea del Sud,, Regno Unito, Germania, ... per proseguire al Piano Terra in un'area che sirispetto alla scorsa edizione e che accoglie, ...

Nsk amplia il centro di Ricerca e Sviluppo e la sede centrale in Cina Powertrain

Cina, fondo sovrano amplia quota nelle banche LA STAMPA Finanza

Bonelli (AVS): Enel vende fabbrica più grande d’Europa di rinnovabili. Governo la blocchi

"Enel, con la guida dell’AD Cattaneo e del presidente Scaroni, colui che diceva che occuparsi di rinnovabili e’ da ubriaconi, ha deciso di mettere in ...

Cina: amplia prove apertura alto livello per commercio, investimenti transfrontalieri

Pechino, 15 dic - (Xinhua) - L'Amministrazione statale cinese dei cambi oggi ha annunciato l'espansione dei programmi pilota delle politiche di apertura ...