Cina | 102 persone con fratture dopo incidente di treno metro a Pechino

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023), 15 dic – (Xinhua) – Un totale di 515sono state mandate in ospedale per accertamenti, tra cui 102 conl’deldellapolitana avvenuto ieri sera sulla linea Changping a, e non e’ stato registrato alcun decesso, hanno dichiarato oggi le autorita’ locali. Dalle indagini preliminari e’ emerso che i binari, resi scivolosi dalla neve, hanno provocato la frenata d’emergenza e l’arresto di undavanti. Ilposteriore, che si trovava in una sezione in discesa, e’ scivolato e non e’ riuscito a frenare efficacemente, provocando una collisione con ildavanti, secondo la Commissione municipale dei trasporti di. ...