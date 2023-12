Ciao Darwin stasera 15 dicembre 2023 | chi si sfida e anticipazioni

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Questo venerdì 15è di nuovo tempo per lo spettacolo più atteso dagli italiani,9, che vede Paolo Bonolis e Luca Laurenti mettere a confronto categorie umane ai poli opposti. Questa settimana, lo scontro sarà tra Scienza e Occulto, e l’aria si preannuncia infuocata. Le squadre in lizza: Scienza vs. Occulto Da una parte, c’è Alessandro Cecchi Paone, il divulgatore scientifico che rappresenta la squadra della Scienza, convinta che tutto nel nostro mondo possa essere spiegato razionalmente. Dall’altra parte, Giucas Casella, l’illusionista noto, guida la squadra dell’Occulto, composta da persone che credono nelle forze spirituali, magiche e nei misteri irrazionali della vita. Ledella quarta puntata di...

Selvaggia Lucarelli, stoccata Chiara Ferragni dopo la multa dall'antitrust

... direttamente nelle sue storie su instagram, ha voluto commentare più dettagliatamente la multa dell'Antitrust ai danni di Chiara Ferragni , sulla quale Luca Laurenti ha ironizzato a. ...

Ciao Darwin su Canale 5, stasera la sfida tra Scienza e Occulto La Gazzetta dello Sport

Ciao Darwin: puntata 8 dicembre: Lavoratori contro Influencer Mediaset Infinity

Sara Croce è una bomba: il look è davvero da capogiro

Sara Croce in un look favoloso, come sempre la modella e showgirl non si smentisce e regala momenti unici ai suoi fan: che splendore ...

Stasera in tv, cosa vedere Film, serie e programmi in onda oggi venerdì 15 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Programmi tv di oggi, cosa offrono i palinsesti Se vi state chiedendo cosa vedere stasera in tv, vi anticipiamo che nella serata del 15 dicembre 2023, le programmazione dei vari canali offiranno ai..