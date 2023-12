Chiellini | «Le penalizzazioni hanno dato alla Juventus quel senso di appartenenza in più»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Giorgiofino a una settimana fa giocava negli States, da poco più di due giorni è un ex calciatore. La notizia del suo ritiro ha fatto il giro del mondo, è stato travolto dagli innumerevoli messaggi d’affetto dei protagonisti del mondo del calcio. Tra le diverse interviste rilasciate, una l’ha concessaStampa. Come vede la Juve da fuori? «grande! Le ho viste tutte le partite e stanno andando bene: c’è solidità, compattezza, voglia…». Come se fosse tornato lo spirito tipico della: «Malo c’è sempre stato, solo che l’anno scorso è stato anomalo per mille motivi. È difficile giudicare la stagione, quando c’è statotogli e metti in classifica: chiunque sarebbe anin tilt».leha ...