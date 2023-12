Chiellini | «Futuro? Non ho deciso ancora che cosa farò | ma non credo l’allenatore»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Giorgio, ex difensore della Juventus, ha parlato a La Stampa del suo addio al calcio giocato. Le sue dichiarazioni Giorgio, ex difensore della Juventus, ha parlato a La Stampa del suo addio al calcio giocato. Le sue dichiarazioni. CRITICHE AL GIOCO DI ALLEGRI – «Sono i soliti discorsi, c’è un momento in cui si discute si gioca bene e un altro che si gioca male… Mi ricordo quando ce la giocavamo con il Napoli e venne fuori questo dibattito: un po’ lo capisco, perché quando c’è un’egemonia così forte tutti tifano per il cambiamento. Era successo anche a noi, quando vincemmo lo scudetto con Conte nel 2011/12: è fisiologico, eravamo simpatici perché non vincevamo da tempo e le milanesi avevano festeggiato tanto». JUVE DA SCUDETTO? – «Stanno facendo un campionato importante e poi è tornata l’arte della ...