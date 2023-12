Chiara Ferragni rompe il silenzio sul pandoro-gate | la sua versione

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Un’operazione commerciale frae l’azienda Balocco, risalente al natale del 2022, è la notizia del giorno. L’Antitrust infatti ha multato le società della influencer e l’azienda dolciaria per un ammontare superiore al milione di euro, sostenendo che ci fossero elementi di pratica commerciale scorretta. Secondo l’Autorità, la vendita di pandori brandizzati a nome diper 9 euro, anziché per 3.70 euro come il prezzo consueto, avrebbe portato a un inganno nei consumatori.e Balocco avrebbero insomma lasciato intendere che l’acquisto avrebbe consentito all’acquirente di contribuire ad una operazione benefica verso l’Ospedale Regina Margherita di Torino”, mentre la donazione di 50mila euro da parte di Balocco era avvenuta mesi prima, a maggio. Pertanto, l’Antitrust ha concluso che ...