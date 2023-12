Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo la multa da un milione di euro | “Decisione ingiusta | la impugnerò”

Balocco: non condivide sanzione Antitrust, valuta azioni a propria tutela

Dopo multa 421mila euro per campagna con. Balocco "non condivide" la decisione dell'Antitrust che l'ha sanzionata per pratiche commerciali scorrette e "si riserva pertanto di agire nelle sedi opportune per tutelare i propri ...

Fedez: «Natale nella casa nuova Ho sposato Chiara Ferragni, abbiamo 5.000 chalet prenotati» ilmessaggero.it

"I clienti vanno rimborsati". È ancora bufera su Chiara Ferragni per il "pandoro-gate"

Un anno fa, in questo periodo, spopolavano i pandori Balocco marchiati da Chiara Ferragni. Niente di diverso rispetto a quelli tradizionali, tranne che per il packaging brandizzato e per lo zucchero a ...

L'Antitrust multa Chiara Ferragni e Balocco per il pandoro griffato

Roma, 15 dic. (askanews) -Si torna a parlare di Chiara Ferragni, questa volta in veste di imprenditrice e non per la coppia dei "Ferragnez". L'Antitrust, con l'accusa di "pratica commerciale scorretta ...