Chiara Ferragni risponde dopo la multa da un milione per il pandoro Balocco | “Decisione ingiusta | è stato fatto in buona fede”

Leggi su tpi

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Mi dispiace chetutto l’impegno mio e della mia famiglia in questi anni sul fronte dell’attività benefica, ci si ostini a vedere del negativo in un’operazione in cui tutto èin totale. Sono dispiaciuta se qualcuno possa aver frainteso la mia comunicazione e messo in dubbio la mia”. Arriva nel pomeriggio la replica diladi undi euro inflitta dall’Antitrust ad alcune società a lei riconducibili. La motivazione è pratica commerciale scorretta. Il riferimento è al“griffato” dalla moglie diz, per il quale l’azienda dolciariadovrà invece ...