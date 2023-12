Chiara Ferragni | quanto vale la sua collezione di Birkin Hermes? La cifra da capogiro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Durante l'home tour della cabina armadio dic'è chi ha desiderato essere influencer almeno per un giorno e chi invece mente. Ora che tutte le borse e le scarpe di...

Multa a Ferragni: "Ingiusta, impugnerò"

Cosìritiene "ingiusta" la decisione dell'Antitrust."Impugnerò" fa sapere l'imprenditrice, multata per oltre 1 mln di euro per "pratiche commerciali scorrette" in relazione alla ...

Fedez: «Natale nella casa nuova Ho sposato Chiara Ferragni, abbiamo 5.000 chalet prenotati» ilmessaggero.it

Alex Cotoia condannato per L'omicidio del padre Giuseppe Pompa, le parole prima della sentenza: "Sono pentito" Libero15:47Nera

Chiara Ferragni e la multa da un milione di euro per I pandori Balocco Vanity Fair Italia10:03Balocco Economia Musica Acqua verde da Venezia a Milano: L’ultimo blitz di Extinction Rebellion. Salvini: ...

Balocco, dal panettone al caso Ferragni: cosa produce l'azienda, la storia, gli eredi e il fatturato

Balocco è un'azienda di pasticceria nata a Fossano, piccolo comune in provincia di Cuneo di fronte al Castello degli Acaia, nel 1927 da Francesco Antonio Balocco. Nel 1933 viene aperta ...