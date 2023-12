(Di venerdì 15 dicembre 2023) Durante l'home tour della cabina armadio di, c'è chi ha desiderato essere influencer almeno per un giorno e chi invece mente. Ora che tutte le borse e le scarpe di...

Multa a Ferragni: "Ingiusta, impugnerò"

Cosìritiene "ingiusta" la decisione dell'Antitrust."Impugnerò" fa sapere l'imprenditrice, multata per oltre 1 mln di euro per "pratiche commerciali scorrette" in relazione alla ...

Fedez: «Natale nella casa nuova Ho sposato Chiara Ferragni, abbiamo 5.000 chalet prenotati» ilmessaggero.it

Chiara Ferragni, quanto vale la sua collezione di Birkin Hermes La cifra da capogiro

Durante l'home tour della cabina armadio di Chiara Ferragni c'è chi ha desiderato essere influencer almeno per un giorno e chi invece mente. Ora che tutte le borse e le scarpe ...

Alex Cotoia condannato per L'omicidio del padre Giuseppe Pompa, le parole prima della sentenza: "Sono pentito" Libero15:47Nera

Chiara Ferragni e la multa da un milione di euro per I pandori Balocco Vanity Fair Italia10:03Balocco Economia Musica Acqua verde da Venezia a Milano: L’ultimo blitz di Extinction Rebellion. Salvini: ...