Chiara Ferragni e i pandoro Balocco | Selvaggia Lucarelli aveva ragione | ecco perché

Perché Chiara Ferragni e Balocco sono state multate dall'Antitrust

L' Antitrust ha imposto una sanzione da 1 milione di euro alle società die da 420 mila euro a Balocco per pratiche commerciali scorrette . Il caso è scoppiato a seguito di una pubblicità del 2022 per la vendita del pandoro Balocco firmato da Ferrgani, in ...

Fedez: «Natale nella casa nuova Ho sposato Chiara Ferragni, abbiamo 5.000 chalet prenotati» ilmessaggero.it

Cara Ferragni, donare è una cosa seria

In occasione della sanzione comminata dall'Antitrust a Ferragni e Balocco, riproponiamo la "Puntina" di Riccardo Bonacina sul dono ...

Selvaggia Lucarelli e la maxi multa a Chiara Ferragni per il pandoro: “Ricchezza non ti basta mai”

Il post con su Instagram dopo la sanzione comminata all'influencer e a Balocco dall'Antitrust: "Devi arricchirti pure usando a sproposito la parola beneficenza destinata ai bambini malati" ...