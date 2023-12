Chiara Ferragni e Balocco multati per 1 | 4 milioni di euro dall’Antitrust | il motivo

Leggi su isaechia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’Antitrust ha multatoper la pratica commerciale scorretta. Il Codacons avrebbe poi chiesto il rimborso dei consumatori. La notizia è stata riportata questa mattina da Il Corriere e da tutte le più note testate e agenzie di stampa italiane. Sembrerebbe, come riportato dal noto quotidiano che in realtà il sovrapprezzo non sia andato in beneficienza ma all’azienda produttrice: I consumatori pagavano un pandoro da oltre 9, anziché 3,70, credendo che una parte del ricavato sarebbe andato in beneficenza all’Ospedale di Torino. In realtà, una donazione in cifra fissa era già stata effettuata e il sovrapprezzo è andato soltanto a beneficio dell’azienda produttrice e della sua celebre testimonial. Selvaggia Lucarelli, che aveva a lungo indagato sulla vicenda, ha commentato il ...