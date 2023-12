“Chi è l’uomo ombra” Masterchef 13 | spunta una foto e il pubblico impazzisce | “C’è il vip lì dietro”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il mistero del. In tanti, durante la prima puntata della tredicesima edizione diItalia, hanno notato qualcosa di davvero inspiegabile. Eppure la scoperta non è altro che una delle due innovazioni principali di questa nuova edizione del programma:e lo Stress Test. Durante la prima puntata, andata in onda giovedì 14 dicembre, la figura enigmatica è apparsa di fronte agli aspiranti chef e ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. >> “Prende il posto di zia Mara”. Domenica In, Venier sostituita: il nome per la svolta Ma cosa significa in pratica? Sembra infatti che una delle novità di quest’anno è che i giudici non saranno soli nelle valutazioni durante le sessioni di Live Cooking e lo Stress Test. ...