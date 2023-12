Chi è l’ex moglie di Cecchi Paone | Cristina Navarro | “Abbiamo passato due anni di inferno”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023)di Alessandro, è una donna di origini spagnole che è stata sposata con il noto giornalista e divulgatore televisivo per oltre dieci, prima che quest’ultimo facesse coming out dichiarando di essere omosessuale. Chi èdiIn tutto, di preciso,e Alessandrohanno vissuto insieme dal 1993 al 2003. Dinon si sa molto, dal momento che è sempre vissuta nell’ombra e comunque non sono note interviste in cui parla del suo rapporto col marito (né tantomeno del ...