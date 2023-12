Che vuol dire rivittimizzare le donne stuprate e le presunte mamme alienanti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sono di queste ore due vicende che mostrano come lea parole debbano essere protette dalle violenze e le si esorti a denunciare ma nella realtà se osano farlo vengano scarnificate. Sto parlando della vicenda di Silvia Mari, la giornalista accusata di diffamazione a mezzo stampa dopo aver condotto l’inchiesta “coraggio” e per la quale si celebra oggi a Roma la prima udienza del processo. L’inchiesta, promossa dall’agenzia, era dedicata al fenomeno delle consulenze tecniche basate sull’alienazione parentale che incidono sulle scelte dei magistrati e ai prelevamenti forzosi dei minori strappati alle. In generale, le querele ai giornalisti costituiscono un’arma di ricatto per cui il Consiglio d’Europa ha appena rampognato l’Italia e Mari per il suo lavoro di inchiesta che ha evidenziato prassi che ...