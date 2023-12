Che pena. America ed Europa stanno giocando con la sopravvivenza dell'Ucraina

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Di tempo per salvarla ce n’è poco, giusto tre mesi. Poi, le casse del governo di Kiev saranno definitivamente vuote. Solo qualche mese fa Zelensky era considerato l'eroe'Occidente. Oggi è solo una partita di giro per il muro del Messico o per i miliardi di Orbán