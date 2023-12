Che caso | un altro sciopero di venerdì… Porro fulmina i sindacati | motivi assurdi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nicolaè contrariato per lodei trasporti andato in scena nella giornata di venerdì 15 dicembre, con la conduzione in serata di Stasera Italia, il talk show che conduce su Rete4. Queste le parole nel suo editoriale: “Vi voglio raccontare unpersonale, perché l'editoriale di oggi è unrelativamente personale perché ha riguardato milioni di italiani. Questa mattina come un cretinetto ho pensato di prendere un trasporto pubblico, una metropolitana, che tra l'a Milano funzionano benissimo. Un pezzo funzionava, se non che quando sono arrivato ad unpezzo di metro quella non funzionava perché c'era loprovvidenziale del venerdì. Uno deve sapere che il venerdì, soprattutto quando si è vicini a Natale ma non solo, la possibilità ...