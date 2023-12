Charles De Ketelaere fa impazzire il Milan | mentre era in campo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Contro il RakowDesegna il suo primo gol di piede con la maglia dell'Atalanta e in Rete festeggiano tutti. I tifosi della Dea, ovviamente, che festeggiano con un largo e comodo 4-0 in Polonia (a segno uno scatenato Muriel, due volte, e il giovane Bonfanti), anche quelli del Bruges, ex squadra del fantasista belga classe 2001 ("Come sta bene in nerazzurro", esultano in tanti ricordando i colori comuni a vecchio e nuovo club) e, sotto sotto, pure qualcheista. CDK, quasi inutile ricordarlo, è stato il caso tecnico-umano della scorsa stagione del. Protagonista di una estenuante trattativa estiva, strappato da Paolo Maldini per 35 milioni di euro, dopo un inizio timido ma promettente si è via via perso, letteralmente sciolto sotto il peso delle aspettative e dell'etichetta di "nuovo Kakà" ...