Charlene di Monaco | si parla solo di lei | dall’abito glitter allo smanicato d’inverno

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 dicembre 2023)diè la Principessa più chiacchierata? Quasi certamente sì e questa volta non c’entrano i gossip su di lei e le presunte scappatelle di Alberto, mai suoi favolosi look che ha indossato negli ultimi eventi organizzati in vista del Natale e che valgono migliaia di euro (quasi uno scandalo). Vediamoli in dettaglio con le nostre pagelle.dinon appare molto spesso in pubblico. Sono pochi e ben selezionati gli eventi a cui prende parte, da sola o con suo marito Alberto. Ma il mese di dicembre, come da tradizione, la sua agenda è particolarmente fitta ed è il momento ideale per sfoggiare il suo ricchissimo guardaroba dove quasi ogni capo vale migliaia di euro.di, il nuovo cappotto. Voto: 8 Alla ...