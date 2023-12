Cerimonia di chiusura della Capitale | il teatro Donizetti apre al pubblico | registrazioni su Eventbrite

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Bergamo e Brescia chiudono ufficialmente il loro anno speciale, il 2023ItalianaCultura. Un anno fatto di centinaia di iniziative, mostre, concerti, appuntamenti, performance che continueranno fino all’ultimo appuntamento in calendario, in agenda martedì 19 dicembre alle 17 aldi Bergamo e alGrande di Brescia e, successivamente, nelle piazze centralicittà dei Mille eLeonessa. A Bergamo ille proprie porte ale ai cittadini: basta registrarsi qui per poter assistere gratuitamente allaistituzionale didell’anno speciale delle due città sorelle. ...