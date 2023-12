C’era una volta la grande industria italiana

Leggi su tpi

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il 14 ottobre 1965 a New York un marchingegno italiano catturò l’attenzione degli americani. Tra gli espositori e i visitatori del Bema, la fiera internazionale dei prodotti da ufficio, non si parlava d’altro che di quel visionario apparecchio progettato e realizzato da un’azienda di Ivrea, la Olivetti. Si chiamava P101 (Programma101) ed era un calcolatore da tavolo programmabile, ma la stampa locale ne parlò subito come di un rivoluzionario computer da scrivania («the first desk top computer of the world»). Il New York Journal American scrisse affascinato: «Potremmo vedere un computer in ogni ufficio prima che due automobili in ogni garage». E aggiunse: «Un manager ora può avere sul proprio tavolo una segretaria con velocità istantanea». Quei pazzi degli italiani avevano appena inventato il primo personal computer della storia. Il prodotto – studiato da un team guidato dall’ingegner ...