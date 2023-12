Celentano | “Latina e Gaeta | una scommessa da giocare insieme per il futuro”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 15 dicembre 2023), 15 dicembre 2023 – “Adesso diventa unadebbono rappresentare la nostra provincia e spendere le rispettive specificità e i rispettivi progetti per cercare di imporre il marchio culturale di un territorio che merita l’attenzione che gli spetta”. Lo dice il Sindaco diMatilde, per una collaborazione futura che può rappresentare un vero e proprio traino per il territorio pontino. “Coniugare la cultura del mare di cuiè regina e quella delle città del Novecento e del razionalismo di cuiè indubbiamente capofila – continua il sindaco– con le ulteriori potenzialità che il territorio provinciale, in tutte le sue componenti esprime per la sua vocazione e per la sua ...