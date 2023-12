Castelli “Dal Superbonus effetto tossico sulla ricostruzione post-sisma”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il“ha prodotto un-terremoto “perchè molte imprese si sono orientate verso il 110, lasciando sguarniti i cantieri del”. Lo ha detto Guido, commissario straordinario di Governo per ladel 2016, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress.Un altronegativo delè che “quando le imprese sono tornate a occuparsi di”, avevano “i cassetti fiscali pieni e una fragilità economica che ha fatto perdurare questo. E' stato un delitto non ...