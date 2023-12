Caso Mirror | vittoria parziale per il principe Harry

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ilha inferto un duro colpo alla stampa scandalistica britannica, vincendo parzialmente la propria causa per pirateria telefonica contro il Daily. In una sentenza che avrà profonde implicazioni nel panorama dei media britannici, un giudice dell'Alta Corte ha stabilito che si è verificato un "esteso" hacking telefonico da parte del

