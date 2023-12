Carmen Russo | la rivelazione da Monica Setta | «Con Enzo Paolo Turchi stiamo attraversando un periodo di crisi»

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 15 dicembre 2023)edsono in. Da tempo i rumors su un “no” della coppia si rincorrevano e ieri è stata proprio la showgirl a confermarlo. Ospite danel programma “Storie di Donne al bivio”,ha parlato del suo rapporto con il marito, a cui è legata da oltre 40 anni, ma afferma che non si sono lasciati, come il gossip aveva detto.e lacon il marito «Io sono tanto arrabbiata. Siamo una coppia della qualche non c’è mai stato niente da spifferare perché abbiamo un rapporto autentico, sincero, vero. Ho compreso una cosa, tutte le volte che qualcuno di famoso si lascia, divorzia, mettono in mezzo noi due. È ...