Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi | ma quale addio? Il video dopo le voci di crisi è virale

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baciil Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione “Anche oggi ci siamo separati e a noi non hanno detto niente“, così hanno ironizzato in apertura nelpostato sui socialed. Come vi avevamo anticipato infatti, da giorni circolava la notizia che la coppia fosse ine che addirittura fosse vicina all’perchési sarebbe trovata un altro uomo. Maaver smentito di persona a Storie di donne al bivio, la ballerina ha voluto ...