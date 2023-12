Caracciolo | “Kiev sta fallendo e la Crimea finirà ai russi”

Leggi su notizie

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il fondatore di Limes spiega a La Stampa la sua opinione sul futuro dell’Ucraina e di quello che potrebbe essere lo scenario Uno scenario di guerra cambia giorno dopo giorno. In Ucraina la situazione si fa sempre più incandescente, nonostante l’attenzione del mondo, da quella che era prima, adesso è un po’ cambiata per via di quello che sta accadendo in Israele, ma questo nuovo scenario arrivato con l’avvio dell’adesione all Ue per gli ucraina, cambia di nuovo le cose. “Il via libera del Consiglio europeo ai negoziati per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue aiuta a guardare oltre, ma da qui a immaginare un vero ruolo dell’Europa ce ne corre. Certo se questo non ci sarà creeremo un buco nero di dimensioni epocali“, le parole di Luciodirettore e fondatore della rivista di geopolitica Limes che ha avuto un grande exploit mentre parla al quotidiano La Stampa. Il ...