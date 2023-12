Capezzone | Israele e Ucraina oggi sono il nostro destino

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Per carità, non è mai il caso di farsi illusioni eccessive. Però forse, dopo la sorprendente giornata di ieri, un filo di speranza c'è: ancora c'è la possibilità, attraverso un po' di buona politica, di evitare il peggio. E quale sarebbe il peggio -- per l'Occidente complessivamente inteso? Mollare l'e contemporaneamente mollare anche. Intendiamoci bene: dal punto di vista strettamente militare, stiamo parlando di due situazioni opposte e non comparabili. Infatti, in termini di armi e risorse, per sua sfortuna (benché senza colpa), Kiev ha ancora bisogno di tutto per conquistare una “pace buona”, cioè a condizioni ragionevoli, evitando l'umiliazione di vedere totalmente premiata l'aggressione russa. Mentre Gerusalemme, per sua antica forza e merito, non ha bisogno di nulla, nel senso che può difendersi dal ...