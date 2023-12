Capelli Pan di Zenzero | la sfumatura speziata che riscalda il biondo invernale

Leggi su amica

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Osservandoli, sembra di poter percepire l’odore fragrante dei biscotti appena sfornati. E, in effetti, l’obiettivo deiPan diè proprio quello: creare sulla chioma gli stessi riflessi golosi dei celebri biscotti natalizi. Unacaratterizzata da riflessi che sembrano miscelare gli ingredienti necessari per realizzare il famoso gingerbread di Natale. All’interno della nuance, infatti, spiccano accenti miele e, aromatizzai con un pizzico di cannella e melassa. Senza dimenticare una buona dose di zucchero di canna, da lasciar bruciare alle radici per ottenere un effetto naturale. Il risultato è una chioma fragrante, che sembra pronta a essere arricchita con decorazioni di zucchero che possano ...