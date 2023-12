Campania | l’Ecosistema digitale per la cultura è un flop

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Un progetto immenso, che colloca laall’avanguardia in Italia”. Parlava così il governatore Vincenzo De Luca il 25 settembre del 2019, nel presentare in pompa magnaper la. Un bello slogan, col senno di poi, da piazzare nel calderone delle “cose fatte” con la campagna per le regionali alle porte. Salvo lasciare il lavoro a metà a urne chiuse e milioni di euro spesi. La piattaforma in questione era stata pensata “per mettere in rete e digitalizzare – parola di governatore – tutto il patrimonio storico, artistico,le e paesaggistico della”. Chiunque avrebbe potuto avere la possibilità di compiere visite virtuali in 3D nei musei e nei principali siti di interessele della regione. Addirittura, si prevedeva di ...