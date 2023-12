Cambio al vertice di Confapi Industria Taranto | l’ing Carlo Maria Martino nuovo Presidente

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Allo scadere dei due mandati consecutivi ricoperti da Roberto Palasciano in seno all’associazione, l’Assemblea dei soci diriunita il 14.12.2023 ha eletto ‘ing.diPuglia, è imprenditore di lungo corso, fondatore di Tecnomec-Engineering, attiva da 25 anni nel settore degli impiantili e delle green energies.nel suo discorso ha ringraziato Roberto Palasciano per l’impegno profuso in questi anni per la crescita dell’associazione. Ai soci tutti ha sottolineato quanto sia ...