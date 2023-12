Calendario sci di fondo oggi in tv | sprint Trondheim 2023 | orari | programma | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Passaggio in Norvegia per la Coppa del Mondo di sci di: si va a, uno dei luoghi per eccellenza. E, naturalmente, ci si aspetta un totale dominio da parte della Norvegia almeno in campo maschile. Il tutto anche perché, tra le donne, non è detto che sia solo la Svezia a dar battaglia, visto il concreto esserci del duo USA Diggins-Brennan. Tant’è, alla fine grosso modo non si esce da quei confini. Per quanto riguarda l’Italia,avremo forse la prima vera possibilità per Federico Pellegrino di farsi valere nella sua amata tecnica libera. Considerando che da riscattare c’è l’eliminazione in qualificazione, si ha un bel quadro. Sci di, Coppa del Mondo maschile. Vittorie italiane da queste parti? Nessuna! La Coppa del Mondo di sci di ...