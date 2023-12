Calendario A1 volley femminile 2023 | orari partite 16-17 dicembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Serie A1-2024 diche non si ferma mai, e prima di fine anno avremo già giocato la prima giornata del girone di ritorno. Questo weekend va in scena il dodicesimo turno, il penultimo delle sfide d’andata. Sarò un sabato ricco, con ben tre anticipi in, mentre le altre quattroandranno tutte in scena di domenica. Si parte sabato 16 alle 18.00 con la Savino del Bene Scandicci che va a far visita a Roma, ormai non più una sorpresa ma una solida realtà di questa stagione. Alle 20.30 sono due lein: Bergamo-Novara e Vallefoglia-Casalmaggiore. Le ragazze allenate da Lorenzo Bernardi, dopo un inizio di stagione impeccabile, hanno perso punti per strada negli scontri diretti di queste ultime settimane, e vogliono tornare ...