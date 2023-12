Calcio | Torino Cairo Momento importante | con Juric rapporto ok

(Di venerdì 15 dicembre 2023) "C'è ambizione di migliorare il piazzamento dell'anno precedente"- "Sicuramente è un. Siamo alla quindicesima giornata, venti punti e una classifica molto corta. E' un campionato competitivo, in cui le partite sono molto tirate. Abbiamo davanti a noi due appuntamenti che n

Prima Categoria F: le designazioni arbitrali della quindicesima giornata

Le designazioni arbitrali della quindicesima giornata del Girone F di Prima Categoria piemontese. Gara Arbitro AMA BRENTA CEVA LANGADomenico SantoroBISALTA BOVES MDG CUNEO Michael De Lorenzi Collegno CARRU' AZZURRA Luca Bosio Collegno MARENE TRE VALLI Gabriele De SpiritoPOL. S. ROCCO CASTAGNARETTA AREA ...

Il nuovo Centro Sportivo Robaldo Torino FC

Cairo: "Con l'Empoli non sarà una gara banale" Tuttosport

Empoli, Andreazzoli: "Contro il Toro non bisogna essere superficiali"

In conferenza stampa ha parlato oggi il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli per analizzare il match che andrà a giocare a Torino. Il tecnico non ha voluto parlare degli ...

Serie A oggi su Sky e Dazn: dove vedere le partite della 16^ giornata in tv e streaming

Serie A 23/24: le partite trasmesse oggi da Sky e Dazn, gli orari e dove vedere tutti gli incontri della sedicesima giornata in tv e streaming.