Calcio: Sergio Rico, 'in coma ho perso 22 chili, vorrei giocare'

"Ho perso 20 chili... Pesavo 92 e mi sono risvegliato che ne avevo soltanto 73. Ora sono tornato ad avere 88 chili".Rico, portiere del Psg e della Spagna, ha vissuto 22 giorni in coma indotto in ospedale dopo una caduta da cavallo lo scorso 28 maggio a Siviglia. Le sue condizioni in quel momento apparvero ...

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - 'Ho perso 20 chili... Pesavo 92 e mi sono risvegliato che ne avevo soltanto 73. Ora sono tornato ad avere 88 chili'.

Sergio Rico: "L'incidente L'ultimo ricordo che ho è di quattro ore prima"

Il portiere del Psg si è raccontato a Cadena Cope a distanza di diversi mesi dall'incidente dove ha parlato anche del suo futuro ...