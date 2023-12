(Di venerdì 15 dicembre 2023) Edoardorinnova il suo contratto con lafino al. Lo annuncia il club giallorosso sul proprio sito. "Questoper me: sono entrato allache ero un bambino e ...

Calcio: Roma; rinnovo Bove 2028, 'significa molto per me'

"Edoardo incarna i principi che vorremmo sempre trasmettere ai ragazzi del nostro settore giovanile, perché indossa la maglia dellacon senso di orgoglio e responsabilità in ogni momento della ...

Calcio: Roma; rinnovo Bove 2028, 'significa molto per me' sport.tiscali.it

Bologna, Thiago Motta ha un pensiero per Sinisa Mihajlovic

Per il Bologna la metà di dicembre non è un periodo come gli altri: dodici mesi fa, il 16 dicembre 2022, salutava questo mondo Sinisa Mihajlovic, dopo una lunga e fiera battaglia contro la leucemia mi ...

Frasi su Mercenaro, Mourinho patteggia multa 20 mila euro

Si ferma un altro tassello in casa Roma, quando mancano ormai meno di 10 giorni all’atteso big match contro il Napoli. Le ultime news. Roma-Napoli si avvicina, e per i giallorossi è… Leggi ...