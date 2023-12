Calcio | risentimento muscolare per Elmas | out contro il Cagliari

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Non ci sarà Elifnella sfida di domani del Napoliilin campionato. Il centrocampista azzurro non si è infatti allenato oggi per unalla coscia sinistra e ...

Non ci sarà Elif Elmas nella sfida di domani del Napoli contro il Cagliari in campionato. Il centrocampista azzurro non si è infatti allenato oggi per unmuscolare alla coscia sinistra e quindi resterà fermo. Per Mazzarri si accorciano quindi le soluzioni a centrocampo con Lobotka, Zielinski e Anguissa pronti a scendere in campo ma con ...

Frattura del secondo metatarso del piede destro per l'attaccante del Cagliari Eldor Shomurodov. La punta uzbeka, che si è procurata l'infortunio in allenamento, non partirà quindi per la trasferta di ...

